Partij Boris Johnson verliest zetel in Brits parlement

Saoedische vrouwen mogen reizen zonder toestem­ming man

2:23 Vrouwen in Saoedi-Arabië hoeven geen toestemming meer te hebben van een man als ze naar het buitenland willen reizen. Volgens een nieuwe wet mogen vrouwen ouder dan 21 nu zelfstandig een paspoort aanvragen. Daarnaast krijgen vrouwen meer controle over familiezaken. Het mannelijke voogdijsysteem in het land wordt daarmee verder uitgehold.