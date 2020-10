Partij van 118 slagtanden in beslag genomen in Kameroen, smokkelaars opgepakt

video Overvaller gijzelt 43 mensen in bank en vlucht met enkele gijzelaars en 500.000 dollar

22 oktober Er zijn 43 personen vrijgelaten na een urenlange gijzeling in een bank in Georgië, melden de lokale autoriteiten. Volgens lokale media eiste de gewapende gijzelnemer een half miljoen dollar (zo'n 423.000 euro) aan losgeld en droeg hij militaire kleding. Op beelden is te zien hoe hij het bankgebouw verlaat met vier gijzelaars en een granaat in de hand. De man kon vluchten. Alle gijzelaars zijn in goede gezondheid.