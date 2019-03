Partijgenote volgt vermoorde burgemeester van Gdansk op

Dulkiewicz (39) kreeg zondag 82 procent van de stemmen bij de tussentijdse burgemeestersverkiezing, zo bleek maandag bij bekendmaking van de voorlopige uitslag. De Poolse regeringspartijen hadden geen kandidaat afgevaardigd.



De moord op Adamowicz, die felle kritiek had op het anti-immigratiebeleid van de Poolse regering, zorgde voor een schok in het land. Een man stak op hem in tijdens een bijeenkomst voor goede doelen. Volgens getuigen schreeuwde de man dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten tijdens de vorige regering.



De vorige regering van Polen werd geleid door een partij waarvan Adamowicz lid was. De dader is een 27-jarige inwoner van Gdansk met een strafblad, die zich met een perskaart toegang had verschaft tot de bijeenkomst.