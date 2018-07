Paul McCartney wil geld voor jouw YouTube-filmpje

Ex-Beatle en multimiljonair Paul McCartney heeft zich bij een toch al grote groep musici gevoegd die in een brandbrief aan het Europees Parlement aandringen op herziene auteursrechtenregels. Die moeten ervoor zorgen dat artiesten en auteurs geld krijgen als materiaal van hen online wordt gebruikt in bijvoorbeeld YouTube-filmpjes.

Maak je een leuk kerstfilmpje van je kinderen met We All Stand Together eronder? Dan wil McCartney vangen! En hij is niet de enige, want al meer dan 1300 artiesten, variërend van Placido Domingo, James Blunt en Francis Cabrel tot Udo Lindenberg en het Vienna Philharmonic Orchestra willen dat ook.



De commissie Juridische Zaken van het Europese Parlement is het eens over een mandaat voor onderhandelingen met de lidstaten over zo’n regeling, maar internetreuzen als Google en YouTube zijn fel tegen. De filters die nodig zijn om stukjes muziek en tekst te herkennen, zeggen zij, bedreigen de ‘internetvrijheid’.

Het Parlement stemt morgen, de uitslag – zeggen ingewijden – is tot dat moment ongewis. Beide kampen – voor en tegen het onderhandelingsmandaat dat op tafel ligt – hebben buiten de politieke arena veel medestanders. Het voorkamp schermt behalve met de ruim 1300 artiesten met de steun van uitgevers van kranten en boeken, schrijvers, bioscopen, fotoagentschappen, academici en andere mensen uit de creatieve sector, meer dan 20.000 tekenden een petitie. Critici met een petitie onder de titel ‘Save your internet’ haalden 750.000 handtekeningen op.

Quote De oude wetgeving stamt uit 2001, in internetja­ren is dat een mensenle­ven Esther de Lange (CDA)

CDA-leider in Europa Esther de Lange zit bij de voorstanders. ,,De oude wetgeving stamt uit 2001, in internetjaren is dat een mensenleven”, zo stelde ze kort geleden. ,,De manier waarop wij communiceren, nieuws vergaren en audio en video consumeren is radicaal veranderd. Hierdoor zijn traditionele bronnen zoals kranten financieel onder grote druk komen te staan. We plegen op dit moment roofbouw op onze media door ze geen perspectief te bieden op een eerlijke prijs voor hun werk. Het wordt dus hoog tijd dat online platforms een wettelijke verantwoordelijkheid gaan krijgen om rechthebbenden zoals muzikanten, journalisten en uitgevers van een eerlijke vergoeding te voorzien.” Die krijgen ze niet als bijvoorbeeld kleine stukjes van krantenartikels of academische bijdragen zonder betaling worden overgenomen.

En volgens McCartney geldt hetzelfde voor muziek. ,,Muziek en cultuur doen ertoe. Ze zijn ons hart en onze ziel. Maar ze zijn er niet zomaar: ze vergen hard werk van veel mensen.” Om te besluiten: ,,U hebt de toekomst van de muziek hier in handen.”