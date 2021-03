Paus Franciscus bezoekt als eerste katholieke kerkvorst Irak

Extreem­recht­se Nederlan­der vast in VS wegens wapenbezit en illegaal verblijf

3 maart De Amerikaanse autoriteiten hebben een Nederlander aangehouden die deel zou hebben uitgemaakt van een extreemrechtse groepering. De 26-jarige Jaap Willem L. wordt verdacht van illegaal wapenbezit en had de VS volgens de federale politiedienst FBI al in 2014 moeten verlaten.