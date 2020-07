Paus Franciscus ‘zeer gekwetst’ dat Hagia Sophia moskee wordt

De Hagia Sophia maakt deel uit van Unesco’s Werelderfgoed en is een van de populairste toeristische bestemmingen in Istanboel. Vorig jaar bezochten bijna 4 miljoen mensen het gebouw uit de 6de eeuw dat vandaag de dag nog een museum is.



Het wereldbekende gebouw werd opgetrokken door de Byzantijnen en werd in 1453, nadat de Ottomanen Constantinopel veroverd hadden, een moskee. In 1934 besliste Atatürk om van de moskee een museum te maken.



Internationaal kwam er veel verzet tegen de beslissing van Ankara. Waarnemers zien in het manoeuvre een poging van president Recep Tayyip Erdogan om de aandacht af te leiden van de economische problemen waarmee Turkije kampt.