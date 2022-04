Paus roept in paasboodschap op tot verzoening in Oekraïne

De 85-jarige kerkvorst besteedde aandacht aan de ‘wrede en zinloze’ oorlog in Oekraïne, de verwoeste steden, de vele slachtoffers en mensen die daar in schuilkelders verblijven. Hij riep op tot verzoening en een einde aan de ‘broederhaat’. ,,Laten we met luide stem om vrede roepen. Vrede is mogelijk.” De paus prees de gastvrije ontvangst van Oekraïense vluchtelingen in Europa en elders.