Pedofiele Belg maakt online afspraak om kind in Rotterdam te verkrachten

Brussel laat geen woord los over brexit

13:03 De Europese Commissie houdt de lippen stijf op elkaar over het veronderstelde principeakkoord tussen de Britse en EU-onderhandelaars over de brexit. ,,Wij gaan niet in op alle berichten van de afgelopen 24 uur. We zullen iets zeggen als er iets te zeggen valt, en dat is niet nu. Het proces gaat door, in Londen en Brussel’', aldus de commissiewoordvoerder.