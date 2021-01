Pelosi herkozen als voorzitter Huis van Afgevaardigden

VIDEO Gijzeling in Belgische gevangenis, gedetineer­de sluit drie celgenoten op

31 december In de gevangenis van het Belgische Merksplas, een dorp bij Antwerpen, is vanochtend een gijzeling uitgebroken. Een gedetineerde gijzelt in een van de blokken zijn drie celgenoten. Het is niet duidelijk wat zijn motieven zijn.