Pelosi niet herkiesbaar als leider Democraten na verlies Huis

Nederland­se crimineel vast die slaatje dacht te slaan uit spectacu­lai­re juwelen­roof Duitsland

Een 54-jarige Nederlander zit in Duitsland in de cel wegens oplichting in de marge van de spraakmakende juwelenroof uit een museum in Dresden, eind 2019. De verdachte beweerde valselijk een van de gestolen ‘kroonjuwelen van de zonnekoning van Saksen’ te kunnen terugkopen en kreeg daarvoor 40.000 euro van de museumbeheerder.

18:17