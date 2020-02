Pelosi: Trump leek onder invloed tijdens speech

Bestuur Democraten VS wil hertelling in Iowa

19:29 De Democratische partij in de VS wil dat de stemmen in de voorverkiezingen in de staat Iowa opnieuw worden geteld. Voorzitter van het landelijke nationale comité van de partij, Tom Perez, riep zijn partijafdeling in de staat op een zogenoemde ‘recanvass’ uit te voeren.