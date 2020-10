Pence vs Harris: het belangrijkste debat ooit tussen potentiële vicepresidenten

Normaal gesproken is zo’n debat tussen de kandidaten voor het vicepresidentschap bijzaak. Maar nu beide presidentskandidaten dik in de 70 zijn, en er veel vragen bestaan over de gezondheid van beiden, is veel meer aandacht voor hun nummers twee. Mocht de president uitgeschakeld worden, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden, dan zou Pence of Harris de leiding krijgen. Amerika is er vorige week nog maar eens aan herinnerd dat zo’n scenario niet ondenkbaar is, toen Donald Trump in het ziekenhuis belandde na een coronabesmetting.