Peperduur beertje: tekening van Leonardo Da Vinci geveild voor ruim 10 miljoen euro

Trumps vertrouwe­ling Giuliani mag niet als advocaat in Washington aan de slag

3:19 Een Amerikaans hof van beroep heeft de vergunning van Rudy Guiliani opgeschort. Hij mag niet langer als advocaat in Washington werken. Giuliani is de voormalig raadsman van ex-president Donald Trump en was van 1994 tot 2002 burgemeester van New York.