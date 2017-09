Petry stapt helemaal uit AfD

België onderzoekt of moeder dochtertje (2) levend op barbecue legde

11:52 Het Belgische gerechtshof onderzoekt of het tweejarige meisje uit het Vlaamse Zemst al dood was toen haar moeder haar in brand stak op de barbecue. De moeder ligt in het ziekenhuis en is aangehouden voor moord. ,,We moesten samen verbranden om naar de hemel te gaan”, zou ze gezegd hebben bij aankomst van de hulpdiensten.