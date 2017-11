Peuter Leonard kan het gezicht van zijn overleden vader toch zien

India gaat smog te lijf door met water te sproeien

11:53 India is van plan om de ernstige luchtverontreiniging in New Delhi te lijf te gaan door water vanuit de lucht over de stad te spuiten. De luchtkwaliteit is in de hoofdstad tot een nieuw dieptepunt gedaald en de verwachting is dat de situatie de komende dagen nog verder verslechtert.