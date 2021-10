Picasso's moeten wijken voor kunst van vrouwen en lhbtq-kunstenaars: veiling levert 100 miljoen op

Zweden waarschuwt voor gevaarlij­ke crisis Afghanis­tan: ‘Ineenstor­ting komt sneller dan we dachten’

23 oktober Afghanistan stevent af op een economische ineenstorting die kan leiden tot een nieuwe politieke crisis in het land, waarschuwt de Zweedse minister voor ontwikkelingssamenwerking in een vraaggesprek met persbureau Reuters. Het land zou daardoor volgens minister Per Olsson Fridh kunnen uitgroeien tot een broedplaats van terroristische groeperingen.