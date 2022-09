Piloot aangehouden die vliegtuig stal en ermee dreigde op plaats VS neer te storten

Justitie VS: Bewijs dat Trump-team documenten verborgen hield

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt bewijs te hebben dat het Trump-team documenten probeerde te verbergen die de voormalig president had meegenomen uit het Witte Huis naar zijn verblijf in Florida. Een advocaat van Donald Trump zou bij een bezoek van de FBI in juni agenten het ‘expliciet verboden’ hebben in dozen in een opslagruimte in Mar-a-Lago te kijken.

31 augustus