Plannen voor controversiële Keystone XL-pijplijn voorgoed van de baan

Video China betoverd door kudde olifanten: 'Hoe verder ze naar noorden lopen, hoe kleiner kans op overleving’

7 juni China is in de ban van de mysterieuze trektocht van een kudde Aziatische olifanten. De dieren begonnen een jaar geleden aan een spraakmakende mars die ze inmiddels, 500 kilometer verderop, in de buitenwijken van de miljoenenstad Kunming, heeft gebracht.