Playboy-model gearresteerd voor moord op 71-jarige kinderpsychiater

In de kofferbak van een auto heeft de politie een 71-jarige kinderpsychiater uit Salinas (Californië) dood teruggevonden. Een 25-jarig Playboy-model is nu gearresteerd op verdenking van moord.

Op 7 maart kregen agenten de melding dat er een verdacht voertuig met kapotte ruit stond in de buurt van Lake Mead, het grootste kunstmatige meer in de Verenigde Staten. In de kofferbak vonden ze het levenloze lichaam van Thomas Burchard. Hij bleek om het leven gekomen te zijn door een klap op het voorhoofd met een stomp voorwerp.

Twee weken later vielen FBI-agenten in de Californische plaats Stockton binnen bij Kelsey Turner. Zij komt aan de bak als model en poseerde in mei 2017 nog voor de Italiaanse Playboy. Hoe zij in beeld kwam als hoofdverdachte is niet duidelijk. Turner zal worden uitgeleverd aan de staat Nevada, melden lokale media.

Dat er een link bestaat tussen Burchard en Turner staat vast. Ze kenden elkaar al jaren, bevestigde haar moeder Samantha. De psychiater betaalde gedurende zowat een jaar de huur van het huis in Salinas, waar Turner met haar kinderen woonde. Toen de geldbron opdroogde, is ze naar Las Vegas verhuisd.

De tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Kelsey werkte als model. © Facebook

,,Ze hebben elkaar via internet leren kennen, hij gaf haar makkelijk 2.000 à 4.000 dollar per week”, beweert een bron aan tv-zender KSBW. ,,Net voor hij zelf naar Las Vegas vertrok, zei Burchard dat Turner problemen had met haar vriend. Hij zou haar geslagen hebben.” De man in kwestie, Greg Hagio, was eerder al opgepakt voor huiselijk geweld en een wurgpoging.