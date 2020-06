‘Pleegkinderen in Berlijn werden dertig jaar lang expres bij pedofielen geplaatst’

Vlaamse drugscrimi­neel opgepakt in Dubai

15:40 Hij staat te boek als een van de kopstukken in de internationale cocaïnehandel en wordt verdacht van brandstichtingen, schietpartijen en granaataanslagen. Maar nu lijkt het spel van de Antwerpse drugscrimineel Nordin E.H. (32) voorbij te zijn. Hij werd gearresteerd in Dubai, bevestigde het parket van Antwerpen donderdag. Al maanden zou hij aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu plannen vanuit het witwasparadijs in de Verenigde Arabische Emiraten.