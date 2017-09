'Plunderingen met pistolen en machetes op Sint Maarten'

De man, wiens naam bij de redactie bekend is, hoopt dat er snel agenten of militairen op straat komen om voor meer veiligheid te zorgen. ,,Niemand heeft de leiding'', zegt hij. ,,De lokale politie is totaal niet op straat. Er zijn nauwelijks geüniformeerde mensen buiten.'' Gisteren zag de man wel 'een paar mariniers in auto’s'. ,,Maar niemand weet wat ze moeten doen, omdat er nauwelijks contact is met Nederland.''



Volgens de getuige is het vliegveld op het Nederlandse deel van Sint Maarten best begaanbaar, in tegenstelling tot eerdere berichten in de media. ,,In Nederland zeggen ze dat de landingsbaan waarschijnlijk niet werkt, maar die is min of meer vrij'', zegt hij. ,,We zagen er gisteren een auto op rijden.'' Inmiddels is duidelijk dat de luchthaven inderdaad vermoedelijk vandaag nog open gaat. Militairen zijn begonnen met het schoonmaken van de start- en landingsbaan.