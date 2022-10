Poetin drijft nucleaire dreiging op: ‘Het Westen is aan het koorddansen, we móeten dit ernstig nemen’

De Russische president Poetin lijkt zijn dreiging met kernwapens een versnelling hoger te schakelen door een nucleaire trein richting Oekraïne te sturen en een test met de nucleaire duikboot Belgorod voor te bereiden. “Het Witte Huis en de CIA nemen de dreiging ernstig. We moeten voorzichtig zijn met wapenleveringen aan Oekraïne, want we zijn aan het koorddansen”, meent professor internationale politiek en kernwapenexpert Tom Sauer (UAntwerpen).

Afgelopen zondag is een Russische goederentrein in beweging gezet. De trein is onderdeel van het twaalfde Hoofddirectoraat van het Russische ministerie van Defensie. Dat departement is verantwoordelijk voor de bewaring, het technisch onderhoud, het vervoer, de levering en de verwijdering van het Russische kernarsenaal, alsook voor het testen van nucleaire ladingen.

6.666 keer Hiroshima

Daarnaast vertellen bronnen aan ‘The Times’ dat de NAVO een inlichtingenrapport naar haar leden en bondgenoten heeft gestuurd waarin die worden gewaarschuwd voor een Russische test van de torpedoduikboot Belgorod. Die test zou plaatsgrijpen in de door Rusland gecontroleerde Zwarte Zee. De Belgorod zou uitgerust zijn met zes Poseidon-raketten, elk goed voor 100 miljoen ton TNT-equivalent. De atoombom die de VS op Hiroshima dropten, had een kracht van 15.000 ton TNT-equivalent. Daarmee heeft één Poseidon-raket 6.666 keer de kracht van die in Hiroshima.

De Russische nucleaire onderzeeër Belgorod op de scheepswerf, met vooraan de uitsparingen voor zes Poseidon nucleaire torpedo's.

“Voor zover ik weet zijn die torpedo’s nog niet operationeel”, stelt Sauer. “Die trein lijkt me gevaarlijker. Rusland heeft mobiele kernraketsystemen op treinen en wanneer Poetin die verplaatst, kan dat erop wijzen dat hij iets van plan is.” Sauer neemt de nucleaire dreiging van Rusland ernstig.

Quote Met de inzet van een kernwapen zou Poetin een taboe doorbreken dat 75 jaar heeft standgehou­den. Maar het risico is nooit nul geweest. Tom Sauer, professor internationale politiek en kernwapenexpert (UAntwerpen)

“De algemene dreiging is toegenomen, al denk ik dat de kans niet zo groot is dat Poetin kernwapens zal gebruiken. Daarmee zou hij een taboe doorbreken dat 75 jaar heeft standgehouden. Maar het risico is nooit nul geweest, sinds de start van de oorlog in Oekraïne is het risico toegenomen en de voorbije weken is het gevaar nog eens groter geworden. We mogen Poetins dreigement niet wegzetten als bluf. Hij heeft in het verleden wel vaker zaken gezegd waarvan we dachten dat het bluf was, maar die hij toch heeft uitgevoerd. Denk aan de annexatie van de Krim in 2014 en de inval in Oekraïne in februari dit jaar. We moeten dus voorzichtig zijn.”

Stappenplan

De trein en de torpedoduikboot zijn volgens Sauer signalen van Poetin om zijn dreigement kracht bij te zetten. “Hij voert de kernwapendreiging gradueel op, tot het Westen zijn beleid aanpast”, meent Sauer. “Het gebruik van kernwapens is niet Poetins ultieme doel, maar hij wil wel alles in het werk stellen om het Westen te doen ophouden met het leveren van zware wapens aan Oekraïne. Die wapenleveringen verhinderen hem om vooruitgang te boeken op het terrein, en daar is het hem om te doen. De man is woest, hij zal niet stilzitten.”

Sauer schetst welke stappen Poetin nog zou kunnen zetten. “Hij heeft al hybride oorlogsvoering bovengehaald, met de sabotage van de Nord Stream-gaspijpleiding. De volgende stap zou kunnen zijn dat hij een ondergrondse kerntest uitvoert, wat al van de jaren 80 geleden is. Vervolgens zou hij een bovengrondse test kunnen uitvoeren, met een paddenstoelwolk die angst zou scheppen en het Westen doen nadenken over het beleid. Mocht dat nog niet werken, zou hij een tactisch kernwapen kunnen inzetten, eerst op onbewoond gebied, vervolgens op een stad in Oekraïne.”

Quote Met 5.977 kernkoppen bezit Rusland het grootste kernarse­naal ter wereld. Daarvan zijn er momenteel 1.588 gebruiks­klaar. 2.889 zitten in de reserve en 1.500 zijn buiten gebruik, maar nog niet ontmanteld. De VS komen met 5.428 kernkoppen aardig in de buurt

Zo’n tactisch kernwapen is bedoeld om op het slagveld te gebruiken. Tactische of niet-strategische kernwapens zijn lichter en kleiner dan strategische kernwapens. “Ze zijn vergelijkbaar met de bom op Hiroshima, die in één klap 140.000 doden maakte”, stipt Sauer aan. (lees verder onder de infografiek)

En aan kernwapens heeft Poetin geen gebrek. Met 5.977 kernkoppen bezit Rusland het grootste kernarsenaal ter wereld. Van die 5.977 kernkoppen zijn er momenteel 1.588 meteen inzetbaar. 2.889 zitten in de reserve en 1.500 zijn niet inzetbaar maar nog niet ontmanteld. De VS komen met 5.428 kernkoppen aardig in de buurt. De vergelding voor een gebeurlijke Russische kernaanval zou dus massief kunnen zijn.

Slachtoffers op eigen grondgebied

Maar Rusland loopt wel meer risico’s indien het de kernknop indrukt. Het Westen zou dit kunnen aangrijpen om China, India en andere landen die nog Russische olie en gas kopen sancties op te leggen. Daarnaast zou straling van een eigen kernwapen tot op Russisch grondgebied kunnen doordringen en daar slachtoffers maken.

Quote Een tactische kernaanval op Oekraïne zou de grootteor­de van Hiroshima hebben, met gevolgen voor heel Europa en Rusland. Al zouden die gevolgen beperkt blijven tot het niet mogen drinken van melk wegens stralings­ge­vaar Tom Sauer, professor internationale politiek en kernwapenexpert (UAntwerpen)

Sauer meent dat Poetin dit allemaal rustig zal overwegen. “Paria van de wereld is hij al, en mocht het Westen sancties opleggen aan China en India, dan stort de westerse economie in elkaar. Wat de straling op Russisch grondgebied na een kernwapen op Oekraïne betreft: die schade aan de eigen bevolking is afhankelijk van waar de ontploffing plaatsgrijpt en van de windrichting. Het klopt dat zelfs met een tactisch kernwapen de gevolgen voor het hele continent desastreus zouden zijn. Zo’n aanval op Oekraïne zou nog altijd de grootteorde van Hiroshima hebben, met gevolgen voor heel Europa en Rusland. Al zouden die gevolgen relatief beperkt blijven tot het niet mogen drinken van melk wegens het stralingsgevaar.”

Wie meent dat Poetin met zijn nucleaire dreigementen blufpoker speelt, moet dus nog eens nadenken. Sauer: “Als de CIA en het Witte Huis de dreiging ernstig nemen, moeten wij dat ook doen. We hebben nood aan een vredesnarratief en we moeten voorzichtiger zijn, ook wat de levering van zware wapens aan Oekraïne betreft. Het Westen is daar aan het koorddansen. Een val zou catastrofaal zijn.”

