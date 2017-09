Poetin gaat VS aanklagen om diplomatieke rel

Ontruimde panden

De VS en Rusland bestoken elkaar al sinds eind vorig jaar met diplomatieke strafmaatregelen . Washington liet vorige week het consulaat in San Francisco en andere diplomatieke posten sluiten. Rusland klaagde naderhand dat de VS van plan zouden zijn een van de ontruimde panden te doorzoeken.

Verkiezingen

De Russische leider sluit niet dat het Kremlin de VS opdracht zal geven zijn diplomatieke staf in Moskou verder in te krimpen. Die stap zal echter niet direct worden gezet, zei Poetin tijdens een top in China. ,,We gaan kijken hoe de situatie zich verder ontwikkelt.''