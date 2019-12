Poetin heeft beste kaarten in Oekraïne

Bezoeker Duitse kerstmarkt doodgesla­gen: zes verdachten vast

7:13 De politie in het Duitse Augsburg heeft vanmiddag zes jongeren gearresteerd in verband met de dood van een 49-jarige man. Die kwam vrijdagavond om het leven na een treffen met een groep van zeven personen in de binnenstad. De verdachten van het drama, dat grote verontwaardiging wekt in heel Duitsland, konden worden aangehouden op basis van bewakingsbeelden.