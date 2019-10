Poetin is jarig en stuurt verjaardagskiekjes uit Siberië

Vrijspraak voor 61-jarige Belg na drugsmok­kel in teenslip­pers

11:57 Een 61-jarige man uit Congo bij wie op de luchthaven van Brussel 4,8 kilo heroïne in zijn bagage was gevonden, is vrijgesproken. De drugs zat verstopt in 's mans teenslippers. Er was drie jaar cel geëist tegen de man die in het Belgische Sint-Katelijne-Waver woont.