Poetin pokert weer met atoomwapens, Verenigde Staten niet erg onder de indruk

Met video's Biden zegt landelijke hulp toe aan Mississip­pi vanwege noodweer

De Amerikaanse president Joe Biden heeft hulp toegezegd voor de staat Mississippi die zwaar is getroffen door noodweer en tornado’s. Zeker 25 mensen zijn omgekomen door het noodweer in de staat. Een persoon overleed in de staat Alabama. Zondag wordt meer noodweer verwacht.