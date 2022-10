Poetin probeert met van beleg zijn grip op geannexeerde Oekraïense regio's te verstevigen

De Russische president Vladimir Poetin heeft in vier door Rusland geannexeerde regio’s in Oekraïne de staat van beleg afgekondigd. Hiermee vervalt een deel van de gewone wetgeving in de gebieden.

Het gaat om de regio’s Cherson, Donetsk, Loehansk en Zaporizja. Het gezag wordt in deze situaties doorgaans autoritair en meestal door militairen uitgeoefend. In de vier regio’s wordt gevochten en is feitelijk al sprake van een soort staat van beleg.

Ontwerpwetgeving doet vermoeden dat bewoners van de geannexeerde gebieden onder meer te maken kunnen krijgen met reisbeperkingen, strengere regels voor publieke bijeenkomsten en minder vrijheid van meningsuiting. Maar Poetin geeft verder geen details.

,,We werken aan het oplossen van moeilijke, grootschalige uitdagingen om Ruslands veiligheid en een veilige toekomst te verzekeren, en om onze mensen te beschermen”, zei Poetin in een aankondiging aan het begin van een bijeenkomst van de Russische veiligheidsraad. ,,Degenen die zich in de frontlinie bevinden en zij die militaire training ondergaan, moeten steun voelen en weten dat ze een groot, machtig land en een verenigd volk achter zich hebben staan.”

Evacuatie uit Cherson

De aankondiging van het staat van beleg was te zien op de Russische staatstelevisie. Daarop waren ook beelden te zien van mensen die de stad Cherson ontvluchtten. Het Oekraïense leger is in het gebied rond Cherson bezig aan een opmars. Westerse analisten achten het goed mogelijk dat Oekraïne de strategisch belangrijke stad dit jaar nog herovert. En ook in Rusland zijn ze daarvoor bevreesd. Het verlies van Cherson zou voor Poetin een nieuwe gevoelige klap zijn.

De uitgeroepen staat van beleg zou daarom kunnen worden gezien als een poging van Poetin om zijn grip op de geannexeerde Oekraïense regio's te verstevigen.

Oekraïne ziet de evacuatie van burgers uit Cherson door pro-Russische autoriteiten als een ‘propagandashow'. Andri Jermak, hoofd van het kantoor van president Volodimir Zelenski, beschuldigt Rusland er ook van inwoners bang te maken met nepnieuwsbrieven over Oekraïense beschietingen op Cherson. Jermak zegt dat Oekraïense troepen niet schieten op hun eigen steden.