Poetin wint referendum en kan tot 2036 aanblijven als Russische president

De overwinning stelt Poetin (67) in staat om tot 2036 aan de macht te blijven. Hij mag dan nog twee keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Zijn huidige ambtstermijn loopt af in 2024 en hij kan daarna nog twee termijnen van zes jaar dienen.



De voormalige KGB-spion is nu al de langstzittende leider sinds dictator Jozef Stalin. Het referendum komt op een gevoelig moment. Rusland is zwaar getroffen door de coronacrisis en het aandeel Russen dat positief is over Poetin is volgens een onafhankelijk peilbureau gedaald naar 60 procent.