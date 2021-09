Poetin wint Russische verkiezingen, ‘ontsierd door onregelmatigheden’

De voorlopige resultaten aan het eind van de derde en laatste verkiezingsdag geven aan, dat Verenigd Rusland leidt met ruim 40 procent, gevolgd door de communistische KPRF met bijna 25 procent, de ultranationalistische LDPR krijgt meer dan 9 procent.

Een mogelijke nieuwkomer is Nieuwe Mensen, met 8 procent van de stemmen. De partij werd begin dit jaar uit de grond gestampt en lijkt werkelijk oppositie te willen voeren tegen de nog altijd wijdverbreide corruptie in Rusland. Door de komst van de nieuweliing, telt de Doema in het vervolg vijf in plaats van vier partijen.

Bliksemafleider

Kwade tongen beweren evenwel dat Nieuwe Mensen uit de koker van het Kremlin komt, als bliksemafleider van de inmiddels verboden beweging van de gevangen gezette oppositieleider Aleksej Navalny. De partij levert veel kritiek, maar heeft nog nooit de president Vladimir Poetin onder vuur genomen.

Rechtvaardig Rusland blijft waarschijnlijk met 6,66 procent ook in de Doema. Het was in de aanloop naar de verkiezingen onzeker of de partij zou terugkeren in de Russische Tweede Kamer. De opkomst was volgens de kiescommissie ruim 45 procent.

Volgens de organisatie Golos (‘stem’), die ijvert voor eerlijke verkiezingen in Rusland, zijn overal gevallen vastgesteld, waarbij medewerkers van de stembureaus stapels stembiljetten in de stembussen stopten.

De Centrale kiescommissie verklaarde zondag dat het slechts om acht van dergelijk gevallen ging. Ook was er volgens Golos sprake van intimidatie, bedreigingen en zelfs detentie voor het melden van schendingen. In Moskou werden de meeste onregelmatigheden vastgesteld, gevolgd door Sint-Petersburg en de regio Moskou.

Stembiljetten

Volledig scherm Het legen van de stembussen in Vladivostok. © REUTERS

Dat de uitslag vooraf al eigenlijk vaststond, kwam grotendeels, doordat in de maanden voorafgaand aan de stembusgang de autoriteiten een ongekende golf van repressie hadden ontketend. Kansrijke oppositiekandidaten, te beginnen met Aleksej Navalny, werden opgepakt, uitgesloten van de verkiezingen of het land uitgejaagd.

De onafhankelijke media die nog wel kritiek op het Kremlin durfden te leveren, kregen het stempel ‘buitenlands agent’ of ‘ongewenste organisatie’, waardoor het werken hen vrijwel of geheel onmogelijk werd gemaakt.

Lange rijen

Opmerkelijk was dat op de eerste stemdag (afgelopen vrijdag) er overal in Rusland lange rijen stonden voor de stembureaus, iets wat normaal gesproken nauwelijks voorkomt. De Kremlin-kritische website Meduza.io (ook ‘buitenlands agent’) sprak bronnen binnen de administratie van president Vladimir Poetin, die vertelden dat ambtenaren en militairen onder druk waren gezet om voor 12.00 uur ’s middags te gaan stemmen.

Dat gaf de autoriteiten nog tweeënhalve dag om nog meer Russen naar de stembussen te dirigeren, als de opkomst zou tegenvallen. In Moskou lag die gistermiddag op ruim 36, bijna een procentpunt hoger dan in 2016. In de Russische hoofdstad stemde bijna 95 procent online, wat volgens experts voordelig zou zijn voor Verenigd Rusland.

Oekraïne

Meduza.io meldde ook, dat inwoners van de niet erkende pro-Russische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne met honderden autobussen tegelijk naar de Russische stad Rostov-aan-de-Don werden vervoerd. Daar kregen ze een Russisch paspoort uitgereikt en konden ze direct door om hun stem uit te brengen.

De oppositie kon slechts op één manier proberen de verkiezingen ten gunste van zichzelf te beïnvloeden. Oppositieleider Navalny, die sinds januari in de gevangenis zit, bedacht daarvoor het concept van het ‘slim stemmen’, waarbij de kiezer stemt op elke kandidaat die de grootste kans maakt om de concurrent van Verenigd Rusland te verslaan. Hoewel bij lokale en regionale verkiezingen in 2019 en 2020 successen werden geboekt met de tactiek, lijkt ze op landelijk niveau nauwelijks te hebben gewerkt.

Volledig scherm Een stemhokje in St. Petersburg. © EPA