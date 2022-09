Poetins mobilisatie gaat oorlog niet veranderen: ‘Rusland heeft gisteren soldaten nodig, niet vandaag’

Met video Russen massaal de straat op, ruim 1000 arresta­ties: ‘Ik wil niet sterven voor Poetin’

Het besluit van president Vladimir Poetin om een deel van de bevolking te mobiliseren voor de oorlog in Oekraïne leidt tot een storm van protest in Rusland. In meerdere steden, van Sint-Petersburg tot in Siberië, gingen mensen de straat op. De politie trad hard op. Ruim duizend demonstranten zijn opgepakt.

21:58