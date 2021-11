Polen is tot op het bot verdeeld, het maakt niet uit waar het over gaat

Het is zo’n mooi verhaal. En het zegt veel over de Poolse ziel, zo klinkt het hier. Het is een verhaal uit het oosten van het land, uit grensdorpjes die Dubicze Cerkiewne heten, of Grzybowszczyzna, en misschien ook wel Jurowlany. Daar zetten mensen groene lantaarns voor hun raam, uit de diepste goedheid van hun hart. Kom maar binnen, zeggen ze zo tegen die arme drommels uit Afghanistan, Syrië of Irak die naar de grens zijn gestuurd door de regering van Belarus, het land aan de andere kant van de natte, koude bossen. Kom maar binnen, dan krijg je wat te eten of te drinken, je kunt je kleren te drogen leggen en je telefoon opladen. ,,We gaan jullie niet verstoppen of helpen met de doorreis”, zegt initiatiefnemer Kamil Syller op de speciale Facebookpagina. ,,We helpen jullie alleen om te overleven, uit solidariteit met iemand in nood.”