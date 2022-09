Polen schat schade nazi's op 1,3 biljoen en wil geld zien

,,Vandaag wordt in het koninklijk kasteel van Warschau het besluit genomen en aangekondigd dat Polen herstelbetalingen zal vragen. Herstelbetalingen voor alles wat de Duitsers tussen 1939 en 1945 in Polen hebben gedaan”, aldus Kaczynski. Hij zei dat op de dag dat 83 jaar geleden de Duitsers Polen binnenvielen en de oorlog in 1939 een feit was.

Een Poolse parlementaire commissie is donderdag met een driedelig rapport gekomen over de verwoesting die de nazi’s in Polen aanrichtten. De commissie werd in 2017 in het leven geroepen. In Polen kwamen naar schatting 6 miljoen mensen - van wie de helft Joden - om het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kaczynski vindt dat Duitsland zich altijd heeft onttrokken aan zijn verantwoordelijkheid voor de Tweede Wereldoorlog. Hij zet ook vraagtekens bij een besluit uit 1953 van de toenmalige Poolse regering om af te zien van verdere oorlogsclaims. Volgens Kaczynski is dat besluit tot stand gekomen onder druk van de Sovjet-Unie, dat niet gebaat was bij een ruzie tussen het toenmalige Oost-Duitsland en buurland Polen.

Niets betaald

Het is overigens niet zo dat Duitsland tot dat moment niets had betaald. Kort na de oorlog werden alle buitenlandse Duitse vermogens en deviezenreserves in beslag genomen. Ook waren er schadevergoedingen voor nazislachtoffers in verschillende landen. Polen ontving 255 miljoen euro.

Duitsland is van mening dat de kwestie rond herstelbetalingen aan Polen al is afgehandeld met eerdere overeenkomsten en gaf eerder aan niet te willen onderhandelen over een schadevergoeding. In Polen zelf was er ook kritiek op de megaclaim. Volgens de oppositie gebruikt de nationalistische regering de schadeclaim vooral voor de eigen achterban. Als Berlijn niet betaalt, bevestigt dat het stereotype van de slechte Duitser en blijven aandacht en emoties gericht op de eigen geschiedenis.

