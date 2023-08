Polen versterkt grens met Belarus verder: ‘Iedereen zegt dat er iets gaat gebeuren’

Duitsland investeert miljoenen in fabriek voor F-35’s aan Nederland­se grens

Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne pompt Duitsland geld in een fabriek voor militair materieel in eigen land. In Weeze, vlakbij Venray over de Duitse grens, hoopt wapenfabrikant Rheinmetall komende jaren de vliegtuigromp voor de Amerikaanse F-35-straaljagers te maken.