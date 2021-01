Politicoloog: Schade door ‘America first’ niet een-twee-drie te repareren

CORONAVIRUS LIVE | GGD en gemeente overwegen vervanging in brand gestoken teststraat Urk, weer minder besmettin­gen

18:52 Er zijn 4924 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van afgelopen week en 547 minder dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook af, met 299. De daling zet dus door en neemt zelfs toe. De politie heeft in de eerste avond en nacht dat de avondklok van kracht was 3600 boetes uitgedeeld. Ook zijn 25 mensen aangehouden. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.