Politie: Aanvaller dreigde knieschijven van Nancy Pelosi te breken

De man verschafte zich vrijdag met een hamer toegang tot het huis van Pelosi in San Francisco en ging op zoek naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was niet thuis, maar hij trof wel haar man aan. De 82-jarige Paul Pelosi werd aangevallen met een hamer en moest worden geopereerd wegens een schedelfractuur. Hij slaagde er vlak voor de aanval nog wel in de politie te alarmeren.

De verdachte is aangeklaagd voor mishandeling en poging tot ontvoering. De 42-jarige man zou tot vijftig jaar celstraf kunnen krijgen. Volgens het Amerikaanse persbureau AP is de man een Canadees die sinds 2000 woonachtig is in de VS, maar niet over een verblijfsvergunning beschikt. De man zou in samenzweringstheorieën geloven en de afgelopen twee jaar in een garage in Californië hebben gewoond.