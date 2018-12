Politie arresteert ruim 350 ‘gele hesjes’ in en rondom Parijs

De Franse politie heeft traangas ingezet tijdens de protesten van de gele hesjes in Parijs. Ruim 8000 agenten zijn op de been om de demonstraties in goede banen te leiden. De regering treed een stuk harder op dan tijdens eerdere protesten. In en rondom Parijs zijn al zeker 350 actievoerders gearresteerd. Volg het laatste nieuws rondom de rellen van Parijs in ons liveblog.

Van de 350 arrestaties die de politie vanmorgen voor 11.00 uur deed, zijn tot nu toe zo'n 130 mensen voor zeker 24 uur vastgezet. De politie heeft op de Champs Elysees onder meer traangas gebruikt om de mensenmassa uiteen te drijven. Hoeveel gele hesjes er op dit moment in de stad zijn, is niet bekend.

Voorafgaand aan de protesten werden al enkele honderden protestvoerders preventief opgepakt, meldt correspondent Frank Renout. ,,De meesten mensen zijn gearresteerd op de wegen en treinstations rondom Parijs. Ze waren onderweg naar de stad en van plan geweld te plegen. Ze hadden onder meer maskers, katapulten, hamers en boksbeugels bij zich.”

De Arc de Triomphe is volledig omsingeld met politiebusjes en op straat staan zwaar bewapende politie-eenheden. De straten rondom de Arc de Triomphe zijn afgesloten. De actievoerders, die zich vanaf acht uur vanmorgen verzamelden in de stad, worden door de politie de Champs Elysees opgestuurd, waar ze aan het eind worden tegengehouden door de oproerpolitie. Aan de westkant van de stad verzamelt zich ook een groep actievoerders. ,,Zij willen vanaf 12.00 uur de ringweg van Parijs oplopen.”

Vorige week zaterdag was de politie vooral passief: relschoppers werden tegengehouden en teruggedrongen. Vandaag gaan mobiele eenheden direct achter de gewelddadige activisten aan om ze te op te pakken. Dat moet het geweld indammen.

Pantservoertuigen

Voor het eerst worden in Parijs ook kleine gepantserde voertuigen van de gendarmerie ingezet. Het presidentieel paleis en het parlementsgebouw worden speciaal beschermd. Het Louvre en de Eiffeltoren zijn uit veiligheidsoverwegingen dicht, voetbalwedstrijden en evenementen zijn afgelast.



De afgelopen dagen waren winkeliers op de Champs-Élysées al druk in de weer om hun etalages dicht te spijkeren. Ook zijn in Parijs attributen van straat gehaald die zouden kunnen worden gebruikt als als geïmproviseerde wapens.

Citytrips geannuleerd

Enkele Nederlandse reisorganisaties, zoals Slangen Reizen, hebben hun citytrips naar Parijs dit weekend geannuleerd. ,,Het gaat om zo'n 500 a 600 mensen. We vinden het onverantwoord om onze reizigers in de buurt van de rellen te brengen. Bovendien zijn alle bijzondere bezienswaardigheden dicht.”



Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor heel Frankrijk aangescherpt. Nederlanders worden opgeroepen om ‘alert te zijn en protesten te vermijden'. Ook in de rest van Frankrijk worden protesten verwacht, vooral in de grote steden. Landelijk worden er ruim 89.000 manschappen ingezet.

In Nederland zijn er ook protesten aangekondigd, zoals in Den Haag waar een rondje om het Binnenhof wordt gelopen. Bij de het stadhuis in Amsterdam worden eveneens actievoerders verwacht, net als op de Erasmusbrug in Rotterdam, in Maastricht en in Groningen.

Macron

De protesten van de ‘gilets jaunes’, zoals de gele hesjes in het Frans heten, richten zich niet enkel meer op de verhoogde brandstofprijzen die door president Macron werden aangekondigd. De voorspelde accijns op de brandstof is inmiddels uitgesteld maar daarmee is de geest nog niet uit de fles. De protesten van de gele hesjes richten zich inmiddels op veel meer aspecten van het huidige beleid van Macron, zoals onderwijs en de dalende koopkracht.

Volledig scherm Een auto brandt uit tijdens eerdere protesten van de gele hesjes in Parijs, vorige week zaterdag. © EPA

Volledig scherm Gele hesjes lopen over de Champs Elysees richting de Place de la Concorde, waar ze worden tegengehouden. © EPA

Volledig scherm Losliggende stenen op de Champs Elysees © EPA

Volledig scherm Veel winkels hebben uit voorzorg hun etalages beschermt, zoals deze vestiging van de Spaanse keten Zara. © EPA