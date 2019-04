Politie begint onderzoek naar dood Nederlandse ‘dorpsster’ (64) in Frankrijk

De Franse politie onderzoekt de dood van een Nederlander die al jaren in een dorp in de buurt van Le Mans woonde. Hugo Helmond (64) overleed donderdag in een ziekenhuis waar hij in kritieke toestand was binnengebracht. ,,Hij kon niet meer vertellen wat hem was overkomen’’, zegt een huisvriendin tegen deze site.

De plotselinge dood van de uit Hilversum afkomstige Nederlander is volgens haar vooralsnog een raadsel. ,,Hugo kon zich niet meer uitdrukken toen hij op de Intensive Care belandde. Omdat de artsen zijn toestand niet konden verklaren, opende de gendarmerie een onderzoek.’’

De politie houdt alle opties open. ,,We vertrekken echter vanuit de ergste hypothese en hebben de woning van het slachtoffer uit voorzorg verzegeld’’, verklaarde een woordvoerder tegenover regionale media.

Aanwijzingen voor een misdrijf zijn er niet voor zover de huisvriendin weet. ,,Hugo had geen vijanden. Mijn man en ik denken dat hij ‘s nachts in huis is gevallen. Mogelijk van de trap naar de wc.’’

Taxichauffeur

Een taxichauffeur vond de Nederlander donderdag omstreeks 08.00 uur gewond en ‘erg ziek’ in diens woning. ,,Hugo had een afspraak voor controle in het ziekenhuis. Hij sukkelde de afgelopen jaren met zijn gezondheid’’, weet de vriendin.

Ze noemt de dood van Helmond ‘verschrikkelijk’. ,,Hugo vestigde zich 15 jaar geleden in Parcé-sur-Sarthe. Hij was verliefd geworden op ons dorp tijdens een bezoek aan twee vrienden. De lange, knappe Nederlander kocht restaurant Auberge de la Tour dat toen te koop stond en was binnen de kortste keren zeer geliefd.’’

Sterrenstatus

Helmond deed volgens haar ontzettend veel als vrijwilliger, was actief betrokken bij het verenigingsleven en investeerde flink in het dorp. ,,Hij speelde al jaren bij de plaatse petanqueclub en was lid van het stedenbandencomité’’, zegt de vriendin.

Haar echtgenoot bestempelde de Nederlander in een regionale krant als een zeer geliefd man. ,,Iedereen in het dorp kende hem. Een vriendelijke en zeer open man. Hij was een ster.’’

Hugo Helmond sukkelde volgens de huisvriendin met zijn gezondheid.