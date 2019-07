Politie Californië: meldingen over schutter en gewonden op foodfestival

‘Slachtof­fer’ groepsver­krach­ting door Israëli­sche toeristen nu zelf gearres­teerd

28 juli De 19-jarige vrouw uit Engeland die claimde door twaalf Israëlische toeristen te zijn verkracht in Cyprus is vandaag gearresteerd op verdenking van het afleggen van een valse verklaring. De twaalf verdachten zijn inmiddels allemaal in vrijheid gesteld.