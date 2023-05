Politie doet inval bij Braziliaanse ex-president Bolsonaro wegens fraude met vaccinatiebewijzen

UpdateDe Braziliaanse Federale Politie heeft woensdagochtend vroeg in de hoofdstad Brasília huiszoeking gedaan in de woning van oud-president van Brazilië Jair Bolsonaro. Ook zijn een van de naaste vertrouwelingen en twee persoonlijke beveiligers van de oud-president gearresteerd. De politie-inval bij Bolsonaro heeft te maken met mogelijke fraude rond coronavaccinatiebewijzen.

Volgens de Federale Politie zijn er onjuiste gegevens over vaccinatie tegen het coronavirus ingevoerd in het centrale systeem van het ministerie van Gezondheid. Daarmee zouden de vaccinatiebewijzen van onder andere Bolsonaro en zijn 12-jarige dochter Laura zijn vervalst. Doel daarvan was om de vaccinatieregels te omzeilen om naar de Verenigde Staten te kunnen reizen, aldus de politie.

Bij de huiszoeking heeft de politie onder meer de telefoon van Bolsonaro in beslag genomen. Er zijn tot nu toe zes mensen gearresteerd in de zaak. Onder hen is kolonel Mauro Cid Barbosa, Bolsonaro’s rechterhand gedurende zijn presidentschap. Hij zou een centrale rol gespeeld hebben bij de vervalsing van de gegevens en daarmee ook voor zijn eigen vaccinatiebewijs en die van zijn vrouw en dochter hebben gezorgd. Braziliaanse media melden dat woensdag tijdens een huiszoeking in de woning van Cid Barbosa 35.000 dollar (omgerekend bijna 32.000 euro) in cash is aangetroffen, naast 16.000 Braziliaanse reais (ruim 3000 euro).

Ook zijn twee persoonlijke beveiligers van Bolsonaro opgepakt, evenals João Carlos de Sousa Brecha, de gemeentesecretaris van Duque de Caxias, een voorstad van Rio de Janeiro. Daar zouden de valse gegevens daadwerkelijk in de computersystemen van het ministerie hebben plaatsgevonden.

Volgens de Braziliaanse tv-zender TV Globo is op 21 december van het vorig jaar in het zogenoemde ConecteSUS-systeem van het ministerie van Gezondheid ingevoerd dat Bolsonaro twee doses van het Pfizer-vaccin heeft gekregen. Zes dagen later zijn de gegevens weer verwijderd. Na het invoeren van de gegevens kan iedereen die een profiel heeft in het systeem zelf een vaccinatiebewijs printen. Volgens de Federale Politie is dat vanuit het profiel van Bolsonaro een dag na het invoeren van de gegevens ook gebeurd. Zo’n bewijs zou Bolsonaro nodig hebben gehad voor zijn vertrek naar Florida in de Verenigde Staten op 30 december vorig jaar, de voorlaatste dag van zijn mandaat.

Geheimzinnig

In een eerste reactie tegen verslaggevers zei Bolsonaro woensdagochtend (lokale tijd) dat hij ,,niet gevaccineerd” is tegen Covid-19 en dat hij evenmin valse gegevens heeft ingevoerd. Gedurende de coronapandemie, die meer dan 700.000 doden heeft geëist in Brazilië, heeft de toenmalige president altijd geheimzinnig gedaan over de vraag of hij al dan niet gevaccineerd was. Over alle informatie en documenten over zijn inenting tegen het coronavirus kondigde hij nog gedurende zijn presidentschap een geheimhouding van honderd jaar af. Als president heeft hij vaccinaties tegen het virus nooit gestimuleerd en zelfs de ontwikkeling en aankoop van vaccins getraineerd.

Tegen Bolsonaro zelf is geen arrestatiebevel uitgevaardigd in het onderzoek naar de fraude met de vaccinatiebewijzen. Hij moest zich woensdagochtend om 10.00 lokale tijd (15.00 uur in Nederland) melden op het hoofdbureau van de Federale Politie in Brasília om een verklaring af te leggen, maar is daar niet verschenen.

Andere onderzoeken

Het zou Bolsonaro’s derde verklaring zijn bij de politie in korte tijd. Sinds hij eind maart terugkeerde uit de Verenigde Staten, waar hij sinds 30 december vorig jaar verbleef, werd hij al twee keer eerder verhoord in andere onderzoeken.

Een week geleden moest hij getuigen over zijn rol in de bestorming van het Braziliaanse Congres, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof door duizenden van zijn aanhangers op 8 januari. Begin deze maand moest hij een verklaring afleggen in het politieonderzoek naar illegaal ingevoerde juwelen voor zijn vrouw. Dat onderzoek draait om een onderschepte set juwelen ter waarde van bijna 3 miljoen euro, die een persoonlijk geschenk waren van de Saoedische koning Salman voor Michelle Bolsonaro. Een medewerker van het ministerie van Mijnbouw en Energie werd in oktober 2021 aangehouden toen hij na een officiële reis naar Saoedi-Arabië probeerde de juwelen in zijn rugtas het land binnen te smokkelen zonder daarvan aangifte te doen bij de belastingdienst.

Verder lopen er nog justitiële onderzoeken tegen de oud-president naar onder meer het mogelijk verspreiden van geheime informatie en fake news en vermeende corruptie.

