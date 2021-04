Politie-instructeur: agent paste foute techniek toe op George Floyd

Aanklagers in de strafzaak tegen Chauvin, die wegens doodslag is aangeklaagd, lieten dinsdag drie politiegetuigen aan het woord in een poging om hard te maken dat Chauvin instructies over de juiste toepassing van geweld, reanimeren en omgaan met crisissituaties negeerde. Chauvin drukte negen minuten lang met zijn knie op de nek van Floyd, die meermaals had laten weten dat hij nauwelijks adem kreeg.

Agent Johnny Mercil, die agenten traint in het op de juiste manier toepassen van geweld, werd een foto getoond waarin te zien was hoe Chauvin Floyd in bedwang hield. Nadat Mercil was gevraagd of de techniek toegestaan was onder die omstandigheden antwoordde hij ‘ik zou zeggen van niet’.