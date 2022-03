Politie Kiev: Amerikaanse journalist gedood door Russisch vuur, twee collega's gewond

Het dodelijke slachtoffer is volgens hem een journalist van The New York Times. Het zou gaan om Brent Renaud. ‘Naast de gedode Brent (51) raakten nog twee correspondenten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun gezondheidstoestand is onbekend', schrijft de politiechef op Facebook.

Bij zijn bericht is een filmpje geplaatst waarop een met name genoemde politieagent te zien is bij het lichaam van een man op de plaats van de beschieting. Op een inmiddels geblokkeerde afbeelding was een perskaart van The New York Times te zien met een foto van Renaud en de categorie ‘videojournalist'.

Renaud werkte als schrijver, documentaire- en filmmaker en fotojournalist, blijkt uit informatie over hem op het internet. Hij werkte met zijn broer voor HBO, NBC, Discovery, PBS, the NYTimes en ViceNews. Samen richtten ze in de Amerikaanse staat Arkansas het Little Rock Filmfestival op, zo staat op hun Twitter-account.

Meer informatie volgt.

