Politie kon noodoproep van familie overleden coronapatiënt Rachel (12) niet verstaan

België is in shock na het nieuws over de dood van de 12-jarige Rachel, een meisje met Ghanese roots uit Gent. Het kind overleed eergisteren aan de gevolgen van het coronavirus en is het jongste bekende coronavirus-slachtoffer ter wereld.

Verwarde oproep

‘Ze waren duidelijk in paniek’

Erwin Hertens, directeur van de 112-centrale, bevestigt dat er een ‘voor de calltaker onverstaanbare‘ oproep is geweest naar de 101-centrale, die bemand is door de politie. ,,De mensen waren duidelijk in paniek, en ze schreeuwden naar elkaar”, aldus Hertens in de krant. ,,We hebben de opname herbeluisterd, en het is moeilijk te verstaan.”