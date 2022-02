Politie Las Vegas vindt lichaam jongetje (4) in vrieskist nadat zusje briefje meeneemt naar school

De politie in Las Vegas heeft eerder deze week een lugubere vondst gedaan nadat een meisje een briefje van haar wanhopige moeder mee naar school nam. Op dat briefje stond dat de Amerikaanse vrouw tegen haar wil werd vastgehouden door haar vriend. De politie vond bij een zoekactie door het huis het lichaam van haar vermiste zoontje (4) in een vrieskist.

Het papiertje dat het meisje bij zich had kwam in de handen van een lerares, die het vervolgens aan de politie gaf. ,,Het gaf aan dat de moeder tegen haar wil werd vastgehouden”, aldus de hoofdonderzoeker. Ook zou de vrouw zijn mishandeld door haar vriend. Wat ook op het briefje stond, was dat de vrouw niet wist waar haar 4-jarige zoontje was, laat NBC News weten. De vrouw zou het jongetje vanaf 11 december niet meer hebben gezien.

Toen de agenten bij het huis van het meisje aankwamen en de vrouw vonden, vertelde ze dat ze vreesde voor wat haar zoon was overkomen. Of hij was overleden wist ze niet. Het bleek al snel dat haar ergste nachtmerrie werkelijkheid was geworden toen de politie in de garage keek, waar ze al die tijd niet mocht komen.

In de vrieskist vond de politie het lichaam van het vermiste 4-jarige jongetje. Momenteel onderzoekt de politie de oorzaak van zijn dood.

De verdachte is Brandon Lee Toseland, de 35-jarige vriend van de vrouw, die niet de biologische vader van de kinderen is. Hij wordt verdacht van ontvoering en moord. In 2008 is hij al eens eerder opgepakt, toen wegens wapenbezit.

De verdachte, Brandon Lee Toseland.

