Politie New York doodt man die op bezoekers van kerstconcert schiet

Het concert vond plaats op het plein voor de kathedraal Saint John the Divine, in Manhattan. Volgens een AFP-journalist die ter plaatse was, begon de man te schieten toen de enkele honderden aanwezigen na het concert naar huis wilden gaan. De man zou dingen als “dood me” en “schiet me neer” hebben geroepen, terwijl hij zelf in het rond begon te schieten. Omstanders renden in paniek weg.