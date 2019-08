Politie New York schorst agent om dodelijke nekklem

Nadat de rechter haar advies bekendmaakte, liet de politie-eenheid van New York weten dat Pantaleo met onmiddellijke ingang is geschorst. De politiebond van de stad is het echter niet eens met dat besluit. Die sprak van ‘pure politieke waanzin’.

Garner werd op 17 juli 2014 op Staten Island aangehouden op verdenking van de illegale verkoop van sigaretten. Enkele agenten werkten hem tegen de grond en Pantaleo hield hem tegen de regels in in een wurggreep. Hij stopte niet hoewel de verdachte nog uitbracht dat hij geen lucht kreeg. Garner verloor het bewustzijn en overleed op weg naar het ziekenhuis. De arrestatie werd gefilmd.

De zaak doet denken aan die van de Nederlandse Mitch Henriquez (42) die in 2015 overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival. ij werd hardhandig aangepakt door de politie nadat hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had. Het gerechtshof in Den Haag sprak in juni dit jaar één politieman vrij. De andere agent, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de omstreden en fatale nekklem, kreeg een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.