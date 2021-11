Politie op zoek naar kindergraven op groot terrein bij Canadese kostschool

Tussen 1831 en 1970 werden duizenden kinderen van inheemse stammen, de zogeheten First Nations, naar het beruchte Mohawk Instituut ten zuidwesten van Toronto gestuurd. Het was de oudste en langst bestaande zogeheten residential school, waar ze in theorie ‘modern onderwijs’ zouden krijgen die hen zou ‘helpen’ te integreren in de Canadese samenleving. Er waren nog 138 van dat soort instellingen, de meeste gerund door katholieke instanties. Kinderen werden bij hun families weggehaald en naar zulke internaten gebracht. Ze hielden daar bijzonder slechte herinneringen aan over.

Op de strenge religieuze scholen mochten de kinderen niet hun eigen taal spreken en werden ze, soms met harde hand, cultureel heropgevoed. Seksueel misbruik kwam regelmatig voor, ook werden kinderen vaak als goedkope arbeidskrachten ingezet. Het sterftecijfer op die scholen was hoog: op de aller slechtste scholen kon tussen de 30 en 60 procent van de leerlingen overlijden. De meesten overigens door ondervoeding en ziekte (vaak tyfus). Sommigen sloegen de hand aan zichzelf. Het werd allemaal gedocumenteerd door de Waarheids- en Verzoeningscommissie die zes jaar geleden concludeerde dat er sprake was geweest van ‘culturele genocide’.

Slavenarbeid

In de loop van de jaren zijn bij verschillende van die kostscholen zo'n duizend ongemarkeerde graven gevonden. De verwachting is ook dat op het terrein van het Mohawk Instituut talloze lichamen zijn begraven. ,,Ik hoop dat ze de lichamen vinden, zodat duidelijk wordt wat ze ons aan hebben gedaan”, zegt Alfred Johnson tegen The Guardian. Hij zat in 1947 op die school. ,,Ze gebruikten ons voor slavenarbeid.”

De politie doorzoekt de grond met een speciale radar, op zoek naar lichamen in ongemarkeerde graven.

Met radarmachines die de grond kunnen penetreren, zijn agenten en de lokale bevolking gisteren begonnen met het doorzoeken van het ruim twee vierkante kilometer grote terrein waar de school eens stond. Op de grond is nu het Woodland Cultural Centre gehuisvest, een museum dat het publiek leert over de trieste erfenis van de residential schools.

,,De overlevenden zijn degene die de verhalen hebben gehoord over waar de baby's en kinderen zijn begraven”, zegt Kimberly Murray van het Survivors’ Secretariat, een groep die de inheemse bevolking vertegenwoordigt die werd gedwongen de school te bezoeken. ,,We moeten hen eren en luisteren naar hun woorden. Moderne technologie en machines kunnen ons helpen de waarheid te vinden, maar ze vervangen nooit de informatie uit eerste hand.”

Rituelen

De leider van de Six Nations-stam, Mark Hill, is blij dat er eindelijk geluisterd wordt naar de inheemse bevolking. ,,Dat hier politie rondloopt en het terrein doorzoekt, is de concreetste actie ooit.”

Als er lichamen of menselijke resten worden gevonden, dan moet daar zorgvuldig mee worden omgesprongen, waarschuwt Murray. Kinderen van twintig verschillende stammen, met allemaal hun eigen culturen en rituelen, gingen naar het Mohawk Instituut. ,,We hebben de Haudenosaunee. De Anishinaabe. Inuit-kinderen. Er zijn lichamen hier, er zijn geesten hier, en die willen door.”

Overlevende John Elliot loopt naar het hoofdgebouw.