Politie Sri Lanka valt moskee van zelfmoordterroristen binnen

Ze kregen later buiten te horen dat er een zoekactie aan de gang was. Die zou zijn gericht op het vinden van het hoofdkwartier van de NTJ. Over het resultaat van de zoekactie is nog niets bekend. De politie sloot de moskee vlak voordat het middaggebed zou beginnen.

Vader en twee broers

De drie mannen zouden het leven hebben verloren toen leger en politie een pand wilden binnenvallen in Sainthamaruthu. Dat pand werd mogelijk gebruikt voor het fabriceren van bomvesten. Er ontstond een vuurgevecht en vijftien mensen kwamen om het leven toen enkele zelfmoordterroristen zichzelf opbliezen . Onder de doden waren ook zes kinderen en drie vrouwen. Een vrouw en een kind zouden levend uit het huis zijn gehaald. Vier politiebronnen vertellen Reuters dat Zainee Hashim, Rilwan Hashim en hun vader Mohamed Hashim vrijdag omkwamen. Zij zijn de vader en broers van Zahran Hashim die wordt beschouwd als de leider van de lokale radicaalislamitische groepering National Thowheeth Jama’ath (NTJ) die vorige week zondag de aanslagen op drie kerken en vier hotels in Sri Lanka pleegden. Hij blies zichzelf op bij de bomaanval op het Shangri-La hotel. Een zwager van Zahran Hashim bevestigt tegenover het persbureau de dood van het drietal. Zij zouden volgens Niyaz Sharif ook te zien zijn op een video die rondgaat op sociale media. Daarin is ook Zahran Hashim te zien en wordt gesproken over het martelaarschap en het doden van ongelovigen. Rilwan Hasmin roept in de video op tot een ‘jihad tegen de ongelovigen’.

Vrees

Bij de bomaanslagen door zelfmoordterroristen werden vorige week zondag drie rooms-katholieke kerken en vier hotels getroffen. Ruim 250 mensen kwamen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Onder de doden ook tientallen buitenlanders en drie Nederlanders. De aanslagen vonden plaats op zes plekken in hoofdstad Colombo plaats en in de Zionskerk in Batticaloa.



De vrees voor meer aanslagen is groot in het Aziatische land. De Sri Lankaanse politie is op zoek naar 140 mensen die worden gelinkt aan IS dan wel in verband worden gebracht met de aanslagen. Politie en leger hebben 10.000 mensen vrijgemaakt in de klopjacht op die groep. Ruim honderd mensen zouden tot nu toe zijn opgepakt, onder hen Syriërs en Egyptenaren.



Bij de grootschalige zoekactie werkt de Sri Lankaanse politie samen met paramilitaire specialisten en verschillende legereenheden. Zij deden afgelopen vrijdag enkele invallen in het oosten van Sri Lanka. Bij een van de huiszoekingen in Sammanthurai werd een grote hoeveelheid materiaal gevonden waarmee bommen kan worden gemaakt. De politie vond het adres na een tip van niet nader genoemde veiligheidsdiensten. Ook werden ter plaatse een mogelijke IS-vlag aangetroffen, ontstekingsmechanismes, rugzakken, verscheidene jerrycans met brandstof, staven gelatine-dynamiet, kleding zoals enkele van de aanslagplegers van afgelopen zondag aan hadden op een IS-video, duizenden metalen balletjes en een drone. Zeven mensen werden gearresteerd.