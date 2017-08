Politie: Terreurgroep nog niet opgerold

Spaanse politie doorzoekt woning imam op DNA-sporen

12:20 De Spaanse politie heeft vanochtend in de gemeente Ripoll ten noorden van Barcelona het huis van een imam doorzocht. Er is daar gezocht naar DNA-sporen. De sporen zijn nodig om de vermoedens te staven dat een van de twee in Alcanar gevonden lijken van de geestelijke is. In die plaats vond een grote explosie plaats in een huis plaats.