‘Politie vindt kelderruimte bij opgraving in zaak Maddie McCann’

De hoofdverdachte in het onderzoek is Christian B. die in Hannover heeft gewoond en die volgens omwonenden in 2007 huurder van het tuintje is geweest.

De 43-jarige Duitser is een zedendelinquent die wegens meerdere misdrijven of verdenkingen van misdrijven momenteel vast zit in Kiel. Hij woonde lang in Portugal waar Maddie in mei 2007 op driejarige leeftijd uit haar slaapkamer in een vakantiecomplex in Praia da Luz spoorloos is verdwenen. Hij is onder meer veroordeeld wegens een verkrachting in 2005 in Praia da Luz. De politie in Hannover heeft niets losgelaten over de reden van de opgravingen of wat die zouden hebben opgeleverd.