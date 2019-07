Politie vindt zeven diepgevroren tijgerwelpjes in kofferbak smokkelaar

In de Vietnamese hoofdstad Hanoi heeft de politie in de kofferbak van een geparkeerde auto zeven diepgevroren tijgertjes aangetroffen. Volgens de autoriteiten zijn de pasgeboren roofdiertjes vermoedelijk afkomstig uit Laos, waar al jaren sprake is van illegaal fokken van tijgers op boerderijen.

Via het kenteken van de wagen heeft de politie de eigenaar kunnen aanhouden. De man, Nguyen Huu Hue, wordt gezien als spil in een internationaal smokkelnetwerk dat zich al jaren bezighoudt met illegale transporten van tijgers en andere beschermde diersoorten tussen Laos en Vietnam.



Volgens het ministerie van Veiligheid in Vietnam staat Nguyen Huu Hue aan het hoofd van een bedrijf dat bouwmaterialen zoals betonblokken verhandelt, maar in werkelijkheid tijgers en andere roofdieren vervoert. Behalve de man zijn nog drie andere verdachten aangehouden.

Lucratief

Volgens dierenrechtenorganisaties leven in Laos momenteel zeker 700 tijgers in gevangenschap. Hun nakomelingen worden in Vietnam en China verwerkt tot traditionele medicijnen tegen onder meer gewrichtsklachten en drankjes waarvan wordt beweerd dat ze de conditie verbeteren. Het gaat om uiterst lucratieve handel. Jaarlijks sneuvelen tientallen jonge tijgertjes terwijl de fokkers en handelaren er miljoenen euro’s mee verdienen.

Of de arrestatie van de mannen het einde betekent van de smokkel in met name jonge tijgertjes, is de vraag. Er zou sprake zijn van meerdere smokkelroutes en criminele organisaties. De dieren worden niet alleen gebruikt voor medicijnen. Ze gaan ook naar tijgerfarms in onder meer China waar ze in gevangenschap en onder vaak erbarmelijke leefomstandigheden worden gehouden om toeristen te vermaken.

Belangrijker en lucratiever is toch de productie van middeltjes tegen reuma of voor extra energie. De botten van de tijgertjes worden voor dat doel gekookt in rijstwijn. De vloeistof die dat proces oplevert, wordt vervolgens voor grof geld verhandeld. De werking van het goedje is nooit aangetoond, maar Chinezen geloven er al sinds mensenheugenis heilig in.

